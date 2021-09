Turnster Biles getuigt over falen FBI in onderzoek arts Nassar

Veelvoudig olympisch kampioene Simone Biles is een van de turnsters die deze week getuigt voor een commissie van de Amerikaanse Senaat die onderzoek doet naar het falen van de FBI in de zaak rond Larry Nassar. De voormalig arts van gymnastiekbond USA Gymnastics is inmiddels veroordeeld voor seksueel misbruik van veelal jeugdige turnsters. Afgelopen zomer verscheen er een rapport van inspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van justitie waarin te lezen was dat het FBI-bureau in Indianapolis “niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen van Nassar heeft gereageerd”.

Onder de (oud-)turnsters, die woensdag worden gehoord in de zaak rond de arts die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf, bevinden zich ook McKayla Maroney, Maggie Nichols, en Aly Raisman. Het viertal behoort tot de honderden slachtoffers van Nassar die jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

Het onderzoek naar Nassar begon in 2015. Tot de missstappen behoren het vijf weken wachten om een ‚Äč‚Äčtelefonisch interview te houden met een van de slachtoffers en het helemaal negeren van andere slachtoffers. Door de talrijke fouten, zo concludeerde het rapport, kon het seksueel misbruik maandenlang voortduren. Ook Horowitz komt woensdag getuigen, terwijl ook FBI-directeur Chris Wray zal worden ondervraagd.