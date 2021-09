Volleybalbond stuurt Plak weg van EK na overtreden regels

De Nederlandse volleyballers kunnen dinsdag tijdens de kwartfinales van het Europees kampioenschap tegen Servië niet beschikken over Fabian Plak. Volleybalbond Nevobo heeft de middenaanvaller naar huis gestuurd omdat hij de teamregels heeft overtreden. Wat Plak precies gedaan heeft, wil de Nevobo niet zeggen.

“Plak heeft zich tijdens het toernooi niet aan de door het team gestelde voorwaarden gehouden. De Nevobo en de staf hebben daarop besloten hem disciplinair te straffen en naar huis te sturen. Hij heeft het hotel verlaten en is op weg naar Nederland”, meldt de bond. “De Nevobo betreurt dit besluit, maar zag geen andere mogelijkheid. Er worden geen verdere mededelingen gedaan met betrekking tot deze interne maatregel.”

De Nederlandse volleyballers versloegen zondag in de achtste finales Portugal met 3-2. In de beslissende vijfde set was het team van bondscoach Roberto Piazza net iets sterker. De 24-jarige Plak was in die wedstrijd in de Poolse stad Gdansk goed voor 8 punten.

Oranje staat dankzij die zege voor het eerst sinds 2009 weer in de kwartfinales van het EK. Regerend kampioen Servië is dinsdag in Gdansk de opponent. Het Nederlandse team heeft nu nog dertien spelers over.

Plak debuteerde in mei 2016 in een oefenwedstrijd tegen Finland voor het nationale team. Gido Vermeulen was toen de bondscoach.