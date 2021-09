Kimi Räikkönen verwacht binnenkort in de Grote Prijs in Rusland terug te keren in de Formule 1. De Finse coureur, die vanwege een besmetting met het coronavirus twee races miste, gaf dat aan op zijn sociale media. “Ik ben goed, zie je op de volgende wedstrijd”, aldus de coureur van Alfa Romeo.

Räikkönen miste de wedstrijden in Zandvoort en op Monza en werd vervangen door de Pool Robert Kubica. De 41-jarige Räikkönen heeft inmiddels aangegeven bezig te zijn aan zijn laatste seizoen.