Van der Breggen verdedigt wereldtitel tijdrijden niet

Anna van der Breggen gaat op de WK wielrennen in België haar wereldtitel tijdrijden niet verdedigen. De 31-jarige Van der Breggen worstelt al enige tijd met haar vorm en meldde zich vorige week ook af voor de EK.

“Ik had in Spanje gewoon niet de kracht om te volgen wanneer er hard gekoerst werd”, zei Van der Breggen onlangs na een teleurstellend optreden in de Challenge by La Vuelta. “Na de Olympische Spelen heb ik de trainingen weer opgepakt en in de GP de Plouay kon ik nog een behoorlijk niveau halen. Mentaal heb ik nog veel zin om een goed najaar te rijden. Ik heb in Spanje ook mijn best gedaan om er iets van te maken, maar fysiek kwam ik totaal niet aan mijn normale niveau.”

Vorige week zei Van der Breggen niet te snappen waar haar vormdip vandaan komt. “Ik heb geen idee waarom ik momenteel niet mijn niveau haal. We zullen de komende dagen diverse onderzoeken doen. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn verdere programma dit jaar.”

Van der Breggen pakte vorig jaar in het Italiaanse Imola zowel de wereldtitel tijdrijden als de mondiale titel op de wegwedstrijd. Omdat Van der Breggen als titelverdedigster een eigen startplek had voor de tijdrit, kan bondscoach Loes Gunnewijk geen vervangster oproepen.

“Van der Breggen zal in een later stadium beslissen over haar mogelijke WK-starts op de gemengde ploegentijdrit en de wegwedstrijd. Ook op het laatste onderdeel heeft de wereldkampioene van Imola 2020 haar eigen startplek”, meldt de KNWU.

De tijdrit voor vrouwen staat maandag op het programma en is een wedstrijd over ruim 30 kilometer, van Knokke-Heist naar Brugge. Nederland wordt daarin nu vertegenwoordigd door olympisch kampioene Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus. Van Dijk werd afgelopen weekend Europees kampioene op de weg. In de tijdrit op de EK moest ze de Zwitserse Marlen Reusser voor zich dulden.

De wegwedstrijd volgt vijf dagen later. Dat is een koers van ruim 157 kilometer, van Antwerpen naar Leuven.

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als profwielrenster. Ze wordt daarna ploegleider bij SD Worx.