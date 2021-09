Volleyballers uitgeschakeld op EK na verlies tegen Servië

De Nederlandse volleyballers zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. De spelers van bondscoach Roberto Piazza verloren in Gdansk in de kwartfinales met 3-0 in sets van titelverdediger Servië: 25-23 25-20 27-25.

Oranje had zich via een zege op Portugal voor het eerst sinds 2009 geplaatst voor de kwartfinales van een EK. Met Servië trof Nederland echter een ijzersterke tegenstander en vooraf aan de wedstrijd was er ook nog onrust in het team. Volleybalbond Nevobo stuurde de middenaanvaller Fabian Plak naar huis omdat hij de teamregels had overtreden.

Met het bereiken van de kwartfinales plaatste Nederland zich wel al automatisch voor het EK van 2023.

Nederland begon goed tegen Servië en pakte halverwege de eerste set zelfs een kleine voorsprong van 17-14. Oranje gaf die marge echter snel weer uit handen. Op 22-23 maakte Servië drie punten op rij en pakte de eerste set.

In de tweede en derde set werden de fouten van Nederland afgestraft door de Europees kampioen. Met foute services gaf Oranje Servië enkele punten en ook aanvallend liep het niet zo goed als in eerdere wedstrijden. In de derde set knokten de volleyballers zich nog terug tot 20-20. Na een setpoint voor Oranje kreeg Servië zijn eerste matchpoint op 25-24 dat nog werd weggewerkt. Op het tweede matchpoint sloegen de Serviërs wel toe.

Abdelaziz was met 14 punten topscorer voor Oranje. Gijs Jorna en Bennie Tuinstra maakten 7 punten, Wouter Ter Maat 6 en Thijs ter Horst 5. Uros Kovacevic was bij Servië topscorer met 15 punten.