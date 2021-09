Zeges Bol en Visser op Zwitsers atletiekgala

Atlete Femke Bol heeft ook haar laatste 400 meter van het seizoen gewonnen. De 21-jarige winnares van olympisch brons was met 54,01 de snelste bij de atletiekwedstrijd Galà dei Castelli in het Zwitserse Bellinzona. Bol klopte trainingspartner Lea Sprunger uit Zwitserland die finishte in 54,43.

Nadine Visser was de snelste op de 100 meter horden. Met een toptijd van 12,57 versloeg de hordenloopster de Britse Cindy Sember en de Zwitserse Ditaji Kambundji. Visser bleef nipt boven haar Nederlands record dat ze vorige week bij de finale van de Diamond League op 12,51 had gebracht.

Eerder op de avond had Visser de B-finale op de 100 meter gewonnen. Met 11,26 troefde ze landgenote Lieke Klaver af. De A-finale werd gewonnen door de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce in 10,78.

Eveline Saalberg schreef de 400 meter op haar naam. Ze bleef met 52,87 onder anderen Laura de Witte voor, die met 53,27 als derde eindigde.

Jochem Dobber won de 400 meter in 45,28. De atleet bleef de Amerikaan Vernon Norwood twee honderdsten van een seconde voor. Koen Smet bleef op de 110 meter horden net buiten het podium. Met 14,70 werd hij vierde.

Lieke Klaver eindigde in de afsluitende 200 meter als derde. De atlete moest met 23,16 de Zwitserse Mujinga Kambundji (22,36) en de Poolse Anna Kielbasinska (22,92) voor zich dulden.