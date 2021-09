Baas Formule 1: komend seizoen geen terugkeer in Duitsland

De Formule 1 keert in 2022 niet terug op Duitse bodem. Dat is de verwachting van Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1. “Ik heb het gevoel dat de organisaties zelf niet het vertrouwen hebben dat ze een grand prix kunnen organiseren”, zei Domenicali in gesprek met tijdschrift Sport Bild.

De Formule 1 deed in het verleden Hockenheim en de Nürburgring aan, maar beide circuits maken geen onderdeel meer uit van de autosportklasse. Vorig jaar werd op de Nürburgring nog wel eenmalig de GP van de Eifel gereden.

Organisaties zijn terughoudender geworden met betrekking tot het organiseren van een Grote Prijs. Domenicali snapt de bezorgdheid niet helemaal. “Kijk alleen naar Zandvoort, dat is voor de komende jaren al uitverkocht”, aldus de baas, die ook verwacht dat de nieuwe race in Miami snel uitverkocht is.

Domenicali meldde dat hij voor volgend jaar een seizoen met 23 races in gedachten heeft “met een derde van de races in Europa”. Het seizoen gaat vermoedelijk weer van start in Bahrein.