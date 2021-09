Hirschi wint tweede etappe Ronde van Luxemburg en pakt leiding

Wielrenner Marc Hirschi heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Zwitser van Team Emirates kwam na 186,1 kilometer tussen Steindorf en Eschdorf solo aan. Met een voorsprong van 8 seconden op de streep neemt hij ook de leiderstrui over van de Portugees João Almeida.

Hirschi viel aan op de steile slotklim naar Eschdorf, eerst samen met zijn Italiaanse ploeggenoot Davide Formolo en met de Colombiaan Nairo Quintana, maar op 2 kilometer van de streep ging hij alleen. Almeida kwam als tweede binnen op 8 seconden en David Gaudu werd derde. Almeida staat in het klassement tweede op 4 seconden.

Bauke Mollema kwam als twaalfde binnen op 26 seconden. De renner van Trek-Segafredo, die in de eerste etappe als tweede was geëindigd, is in het klassement gezakt naar de achtste plaats.