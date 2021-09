Schulting richt zich in olympisch seizoen vooral op shorttrack

Suzanne Schulting richt zich in aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing vooral op het shorttrack. De 23-jarige Friezin combineerde die sport vorig seizoen met de langebaan, maar ze twijfelt sterk of ze dat nu weer gaat doen.

“De focus ligt op het shorttrack. De eerste vier wereldbekerwedstrijden zijn de komende periode met het oog op de Spelen cruciaal”, zei Schulting woensdag tijdens de presentatie van de nationale shorttrackselectie in Amsterdam. “Als ik er geen energie uithaal, doe ik het sowieso niet. Bij de Olympische Spelen is het qua shorttrack gewoon tien dagen volle bak. De 1000 meter op de langebaan is tegen het einde van de Spelen. Daarom is het lastig om er nu een hele harde uitspraak over te doen, ik houd het wel in mijn achterhoofd.”

Schulting won bij de vorige Spelen in 2018 shorttrackgoud op de 1000 meter. “Nu wil ik meerdere keren goud halen.”