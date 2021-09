Van der Breggen, Van Vleuten en Van Dijk op WK in ploegentijdrit

Wielrensters Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk komen voor Nederland in actie op het onderdeel mixed team relay op de WK wielrennen in Vlaanderen. De Nederlandse wielerunie KNWU had dinsdag al gemeld dat Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman de drie wielrenners zijn die voor Nederland starten op 22 september.

Nederland veroverde bij de WK wielrennen in Harrogate in Groot-Brittannniƫ goud op de gemengde ploegentijdrit. Toen kwamen ook Van Emden, Mollema en Bouwman in actie. Daarnaast gingen toen Lucinda Brand, Riejanne Markus en Amy Pieters van start. Bij de WK van 2020 in Imola werd het onderdeel niet verreden.

Nederland haalde vorige week bij de EK in Trente brons op het onderdeel. Toen reden naast Van Emden, Mollema en Bouwman Demi Vollering, Amy Pieters en Floortje Mackaij.