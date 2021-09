Golfer Luiten begint ‘niet goed en niet slecht’ aan Dutch Open

Joost Luiten is het Dutch Open golf begonnen met een ronde par, oftewel het baangemiddelde. De tweevoudig winnaar van het Dutch Open kwam op golfbaan Bernardus tot een omloop van 72 slagen.

De 35-jarige Luiten kwam in Cromvoirt op de openingsdag tot drie birdies en ook drie bogeys. Luiten begon het toernooi op hole 10 en sloeg direct een birdie. Op hole 14 belandde zijn bal in het water en noteerde hij zijn eerste bogey van de dag. In de tweede helft, holes 1 tot en met 9, wist Luiten niet onder het baangemiddelde te duiken.

“Het was niet goed en niet slecht. Maar het was het nét niet vandaag”, zei Luiten. “Ik heb mezelf te weinig kansen op birdies gegeven. Ik stond telkens van 10 tot 12 meter te putten en dat is een wereld van verschil met putten vanaf 4 tot 5 meter.”

Het Dutch Open, voorheen het KLM Open, vindt voor het eerst plaats op Bernardus. “De vlaggen staan heel lastig en de baan zet je elke slag onder druk. Je moet heel precies zijn, want anders heb je zo een bogey aan je broek. Voor mij was het echt vechten en werken en proberen om pars te maken. Het is een score waar ik wel verder mee kan, maar ik moet wel gas geven en net wat scherper zijn op vrijdag.”

Sven Maurits is vooralsnog de beste Nederlander. Hij verraste met een score van -4. De 34-jarige Maurits kwam op hole 7 tot een double bogey.