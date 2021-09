Marathon Rotterdam gaat zo goed als zeker door

De 40e editie van de marathon van Rotterdam gaat dit jaar zo goed als zeker door, laat de organisator van de NN Marathon Rotterdam, Mario Kadiks, weten na een bericht van het AD. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is van plan de vergunning te geven voor de marathon in het weekend van 23 en 24 oktober, bevestigt ook een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

“Dit is fantastisch nieuws voor de vele duizenden lopers die zich hebben voorbereid”, zegt Kadiks. Er moeten nog een aantal details worden uitgewerkt, zo moeten er aanpassingen gedaan worden rondom de Coolsingel. Maar zonder onvoorziene omstandigheden staat niks de marathon nog in de weg, aldus Kadiks.

De organisaties van de marathons in Amsterdam en Eindhoven zijn ook in overleg met de gemeenten en de veiligheidsdiensten voor hun evenementen. De 1,5 meterregel was de belangrijkste hindernis voor dit soort sportevenementen, omdat veiligheidsdiensten die regel niet kunnen handhaven bij publiek langs de kant, verklaarde Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion, de organisator van de marathon van Amsterdam eerder. Die regel wordt 25 september opgeheven.

De marathon van Leiden is op 10 oktober is het eerste grote hardloopevenement dat doorgaat. Deze marathon kreeg vorige week al groen licht van de gemeente. De marathon van Eindhoven staat ook voor 10 oktober op het programma. De marathon van Amsterdam, tevens het NK, is op 17 oktober.