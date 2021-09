Oud-motorcoureur Boet van Dulmen (73) overleden na ongeval

Oud-motorcoureur Boet van Dulmen is donderdag overleden na een verkeersongeval in zijn woonplaats Ammerzoden, meldt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) in een bericht op haar website. Van Dulmen is 73 jaar geworden.

De politie bevestigt dat er inderdaad een 73-jarige man donderdag is overleden na een aanrijding met een bestelbus. Het slachtoffer zat op de fiets, pogingen van hulpdiensten om het slachtoffer te reanimeren waren tevergeefs. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

“Regenspecialist Van Dulmen was lid van ‘de grote drie’. Samen met Wil Hartog en Jack Middelburg zorgde hij in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig voor veel Nederlandse successen in de wegracesport”, aldus de KNMV. Vorig jaar werd in zijn geboorteplaats Ammerzoden nog een borstbeeld van Van Dulmen onthuld.