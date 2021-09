Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich afgemeld voor het duel van Griekenland in de Daviscup met Litouwen. De nummer 3 van de wereldranglijst kan in Heraklion niet spelen door een blessure aan zijn linkervoet.

“Dat vind ik jammer, want ik wilde het beste van mezelf geven”, zei Tsitsipas. De Griek kwam niet meer in actie sinds zijn nederlaag in de derde ronde van de US Open tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.