Honkballers bereiken finale op Europees kampioenschap

De Nederlandse honkballers hebben vrijdag op het Europees kampioenschap de finale bereikt. Dat deed het Koninkrijksteam door in de halve eindstrijd met klein verschil te winnen van Spanje, 9-8. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen is in Italië op jacht naar de 24e Europese titel in totaliteit en de vierde op rij.

Hoewel Spanje de afgelopen jaren in opmars is en steeds dichterbij de top komt, liep Oranje uit naar een veilig lijkende voorsprong van 9-3. In de achtste inning zette de tegenstander echter een inhaalrace in en kwam nog bijna op gelijke hoogte. Maar met twee uit en het gelijkmakende punt in scoringspositie, maakte korte stop John Polonius een einde aan de wedstrijd.

De finale is zondag. Tegenstander is de winnaar van de wedstrijd tussen Italië en Israël.