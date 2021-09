De marathon van Tokio gaat dit jaar niet door. In de Japanse hoofdstad is nog steeds de noodtoestand van kracht. De marathon was al verschoven van 7 maart naar 17 oktober, maar de organisatie heeft besloten om het evenement in 2021 te schrappen en door te schuiven naar 6 maart 2022.

De marathon van Tokio behoort tot de zes grootste ter wereld. Samen met Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York vormt Tokio de World Marathon Majors.

Begin vorig jaar, toen het coronavirus zich over de wereld begon te verspreiden, ging de marathon van Tokio wel door, maar in afgeslankte vorm met alleen bijna tweehonderd elitelopers. Normaal gesproken doen zo’n 40.000 atleten mee.

Tijdens de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio werd de marathon ook niet gehouden in de hoofdstad. Vanwege de warmte in de gaststad van de Spelen werd de klassieker over 42,195 kilometer in het noordelijk gelegen Sapporo gelopen. De Nederlander Abdi Nageeye pakte daar verrassend zilver.