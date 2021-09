Renner Martin (36) in gesprek met Jumbo-Visma over nieuw contract

Wielrenner Tony Martin is met Jumbo-Visma in gesprek over een nieuwe verbintenis, zo maakte de 36-jarige Duitser voorafgaand aan het WK bekend. De tijdritspecialist heeft een contract tot het einde van volgend jaar.

Volgens Martin is het wisselen van ploeg “absoluut niet” denkbaar. “Ik ben in gesprek met het team over hoe lang we willen samenwerken. Ik heb alle opties in mijn hoofd zitten en moet er nog eens goed over nadenken”, aldus Martin, die in 2021 veel pech had met valpartijen. “Op 36-jarige leeftijd begin je na te denken over hoe lang je nog mee kunt.”

Martin is viervoudig wereldkampioen tijdrijden: 2011, 2012, 2013 en 2016. Hij kwam in 2019 in dienst bij Jumbo-Visma. Daarvoor reed hij voor Team Katusha Alpecin.

Op het komende WK in Belgiƫ doet Martin mee aan de individuele tijdrit en de gemengde ploegentijdrit.