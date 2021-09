Teambaas Verstappen: Hamilton had ook straf moeten krijgen

Lewis Hamilton had ook een straf moeten krijgen voor de botsing met Max Verstappen tijdens de Grote Prijs van Italië. Dat zegt teambaas Christian Horner van Red Bull in zijn column op de website van de renstal. “Beide coureurs hadden een aandeel in de botsing, het is dan lastig om de één daar meer de schuld van te geven dan de ander. Als de FIA een statement had willen maken, hadden ze beide coureurs dezelfde straf kunnen geven.”

De stewards kwamen echter tot de conclusie dat de aanrijding halverwege de race “vooral Verstappen” viel aan te rekenen. De Nederlandse coureur van Red Bull moet daarom volgende week bij de Grote Prijs van Rusland in Sotsji voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. “Omdat ze vonden dat de fout vooral bij Max lag en hij de race niet finishte, was de enige optie om hem een gridstraf te geven. Die accepteren we”, aldus Horner.

Verstappen en Hamilton raakten elkaar vlak na de pitsstop van de Mercedes-coureur. Ze belandden in de eerste bocht samen in de grindbak, met de Red Bull-bolide van Verstappen bovenop de auto van de Brit. De Nederlander heeft in het WK-klassement 5 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen.