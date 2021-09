Van de Zandschulp begint in Daviscup tegen Uruguayaan Llanes

Tennisser Botic van de Zandschulp speelt zaterdag de eerste partij in de Daviscup-ontmoeting met Uruguay tegen Francisco Llanes. De Nederlander bereikte onlangs op de US Open als qualifier verrassend de kwartfinales en schoot op de wereldranglijst omhoog van de 117e naar de 62e plaats. De wedstrijden worden gespeeld op gravel in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.

Tallon Griekspoor neemt het in de tweede partij op tegen Martín Cuevas. De andere twee enkelpartijen zijn Van de Zandschulp tegen Cuevas en Griekspoor tegen Llanes. In de dubbel komen Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie voor Nederland. Zij nemen het op tegen Pablo Cuevas en Ariel Behar.

Inzet van de ontmoeting in Montevideo is een plek in de kwalificatieronde van het landentoernooi, waarin plaatsing voor de Daviscup Finals kan worden afgedwongen.