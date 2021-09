Directeur ‘bescheiden’ Dutch Open golf tevreden na hectische tijd

Toernooidirecteur Daan Slooter van het Dutch Open kijkt tevreden terug op de eerste dagen van het golftoernooi in Cromvoirt. Slooter is weliswaar zeer te spreken over de nieuwe locatie, maar hij baalt ook van de week waarin het toernooi dit jaar “in bescheiden vorm” plaatsvindt.

Slooter werd op de eerste dag van het Dutch Open “weinig aangeklampt”. En dat is volgens de toernooidirecteur een goed teken. “De superlatieven houden niet op. De oefenfaciliteiten zijn nergens op de wereld zo goed als hier en dat vinden ze heerlijk.”

Het Dutch Open wordt voor het eerst gespeeld op de uitgestrekte golfclub Bernardus. “De golfers vinden deze baan ook leuk en dat betekent dat ze er graag willen spelen. Ze zien de uitdagingen en merken dat ze creatief moeten zijn. Want de ene dag is hier de andere dag niet. Je moet alle slagen in huis hebben en je wordt geprikkeld als kunstenaar, oftewel golfer.”

Toch plaatst Slooter ook een kritische noot. Hij erkent dat het deelnemersveld in het verleden wel eens aansprekender is geweest. “We zitten dit jaar in een moeilijke week, zo vlak voor de Ryder Cup”, bekent de directeur, die ook te maken kreeg met de afzegging van de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. “Plus dat de golfers net drie zware weken achter elkaar hebben gehad, op moeilijke banen en in extreem warm weer. Veel spelers zijn, ook door de coronaregels en de Spelen, aan het einde van hun Latijn en moeten naar hun lijf luisteren. Daardoor hebben we wel wat meer afmeldingen gezien in de subtop, vaak spelers waarmee we geen contractuele verplichtingen hadden. Het ene jaar valt het mee, het andere jaar tegen.”

Dat de aanloop naar een toernooi in het verleden wel eens rustiger is verlopen, is een understatement. “We vreesden er niet alleen voor dat het niet door zou gaan, het was een reĆ«le optie. Een toernooi zonder toeschouwers was voor ons en de partners geen optie”, aldus Slooter.

“Je weet pas vlak voor het toernooi wat er kan en wat acceptabel is, maar uiteindelijk was er de ruimte om een kwalitatief en veilig toernooi te organiseren. Weliswaar in een bescheidenere vorm, die passend is bij deze tijd. We hebben het prijzengeld ook teruggebracht van 2 miljoen naar 1 miljoen euro.”

Het Dutch Open stond de afgelopen jaren bekend als het KLM Open, maar de luchtvaartmaatschappij trok zich terug als titelsponsor. Of KLM terugkeert als naamgever, valt nog te bezien. “Dat hangt af van heel veel factoren”, aldus Slooter. “Ze hebben alleen gezegd: in 2021 gaan we het zo doen. Maar als deze editie voorbij is, gaan we om tafel zitten om te evalueren wat ze willen doen. Maar ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven steken.”