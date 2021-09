Portugese wielrenner Almeida wint Ronde van Luxemburg

João Almeida heeft de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Portugees van Deceuninck – Quick-Step liet zijn leidende positie in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. Hij is de opvolger van Diego Ulissi, de Italiaan die de rittenkoers vorig jaar won.

Almeida eindigde als tweede in de heuvelachtige rit over ruim 183 kilometer van Mersch naar hoofdstad Luxemburg, achter de Franse ritwinnaar David Gaudu. Bauke Mollema ging niet meer van start voor de vijfde etappe. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo kwam vrijdag hard ten val tijdens de tijdrit en heeft vooral last van zijn rug.

“Na zijn val van gisteren heeft Mollema nog te veel pijn. Hij start daarom niet in de rit van vandaag. Dit om te kunnen herstellen met de komende wedstrijden in het vooruitzicht”, aldus Trek-Segafredo.

Mollema is opgenomen in de selectie voor het WK, dat komende week in België plaatsvindt.