Sagan neemt in Ronde van Slowakije leiderstrui over van Hodeg

Peter Sagan is de nieuwe leider in de Ronde van Slowakije. De Slowaakse wielrenner van BORA – hansgrohe nam na de derde etappe de eerste plaats in het klassement over van de Colombiaan Alvaro Hodeg.

De ritzege ging naar Kristoffer Halvorsen van Uno-X Pro Cycling. De 25-jarige Noor was in de 193,2 kilometer lange etappe, van Dolny Kubin naar Povazska Bystrica, in de sprint sneller dan de Australiƫr Kaden Groves en Sagan.

Voor Halvorsen betekende het zijn eerste zege in ruim twee jaar. Eerder won hij een rit in de Ronde van Noorwegen in juni 2019, een etappe in de Herald Sun Tour (2019), de Handzame Classic in 2017 en de GP d’Isbergues (2016).

Sagan is dankzij de bonificatieseconden de nieuwe leider met 2 seconden voorsprong op Hodeg.