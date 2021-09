Sénéchal wint Primus Classic, Van der Poel lijkt fit voor WK

Florian Sénéchal heeft de Belgische wielerkoers Primus Classic gewonnen. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step was de snelste van vijf vluchters aan de finish in Haacht.

De Belg Tosh Van der Sande eindigde als tweede, vlak voor zijn landgenoot Jasper Stuyven. Mathieu van der Poel maakte een sterke indruk tijdens de koers over 198 kilometer met 18 heuvels. De Brabander leek geen last van zijn rug te hebben. Hij koos zo’n 45 kilometer voor de finish de aanval. Maar regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe wilde niet met hem wegrijden. Van der Poel verloor het uitzicht op een topklassering toen hij in de finale lek reed. Hij sprintte nog mee met het peloton aan de finish en eindigde als achtste.

Bondscoach Koos Moerenhout van de Nederlandse wielerploeg was afgelopen week al positief over de WK-deelname van Van der Poel. “De ervaringen van Mathieu van der Poel zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden”, zei hij in de aanloop naar Primus Classic. “Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aan kan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK.”