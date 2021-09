Tennisster Hogenkamp voor het eerst in twee jaar weer in finale

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft zich voor het eerst sinds de zomer van 2019 verzekerd van een plek in de finale van een ITF-toernooi. De 29-jarige Hogenkamp bereikte de eindstrijd in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg door de Zwitserse Joanne Zuger met 6-3 6-1 te verslaan. Zondag strijdt Hogenkamp met Valeria Bhunu uit Zimbabwe om de titel.

Hogenkamp, afgezakt naar plek 289 op de wereldranglijst, stond in augustus van 2019 voor het laatst in een finale. Ze zegevierde toen in het Belgische Koksijde.