Van de Zandschulp zet Oranje in Daviscup vlot op voorsprong

Botic van de Zandschulp heeft zich in de eerste partij van de landenwedstrijd tegen Uruguay in de Daviscup niet laten verrassen. De Nederlandse tennisser gunde de onervaren tiener Francisco Llanes op de gravelbaan in Montevideo slechts drie games: 6-0 6-3. Na 1 uur en 10 minuten was de ongelijke strijd voorbij.

Van de Zandschulp bereikte onlangs op de US Open als qualifier knap de kwartfinales waarin hij in vier sets verloor van de latere winnaar, de Rus Daniil Medvedev. Dankzij zijn uitstekende prestaties in New York steeg hij op de de wereldranglijst van de 117e naar de 62e plaats. Llanes is vooralsnog de nummer 1262 in het mondiale klassement.

In de tweede partij op zaterdag neemt Tallon Griekspoor het op tegen Martín Cuevas, de nummer 515 van de wereldranglijst. Pablo Cuevas, de oudere broer van Martín, staat met plaats 97 van de spelers uit Uruguay het hoogst op de mondiale ranking. De 35-jarige tennisser is alleen opgesteld voor het dubbelspel, dat voor zondag op het programma staat.

Inzet van de strijd in Montevideo is een plek in de kwalificatieronde van het landentoernooi, waarin het team van captain Paul Haarhuis plaatsing voor de Daviscup Finals kan afdwingen.