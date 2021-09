Van der Poel beslist zondag over deelname WK

Mathieu van der Poel beslist zondag na de Gooikse Pijl of hij volgende week aan de WK wielrennen in Leuven deelneemt. “De kans dat ik rijd is groter dan vorige week”, vertelde hij zaterdag na de Primus Classic aan verslaggevers bij de finish. “Mijn rug was vrij oké, ik heb nu minder last dan een week geleden, maar deze wedstrijd was ook minder belastend. Ik wacht zondag de Gooikse Pijl af. Daarna neem ik een beslissing.”

Van der Poel maakte een sterke indruk tijdens de Primus Classic. Hij demarreerde ruim 40 kilometer van de finish, maar regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe wilde niet met hem wegrijden. Van der Poel verloor het uitzicht op een topklassering toen hij in de finale lek reed. Hij sprintte nog mee met het peloton aan de finish en eindigde als achtste.