Wielrenner López kort na merkwaardige opgave weg bij Movistar

Wielerploeg Movistar heeft het contract van de Colombiaanse renner Miguel Ángel López ontbonden. Vermoedelijk heeft het verbreken van de samenwerking te maken met het voorval tijdens de Ronde van Spanje, waarin hij in de voorlaatste etappe afstapte omdat hij vond dat hij te weinig steun kreeg van zijn ploeggenoten.

“We maken de ontbinding van het contract, per 1 oktober, van renner Miguel Ángel López bekend. De ploeg wil Miguel Ángel bedanken voor zijn inspanningen en resultaten tijdens dit seizoen en wenst hem succes voor de toekomst”, meldt Movistar in een korte verklaring.

De 27-jarige López verruilde eind vorig jaar Astana voor Movistar, waar hij een doorlopend contract had.

De Colombiaanse klimmer raakte eerder deze maand in opspraak in de laatste dagen van de Vuelta. Hij stevende af op een podiumplaats, maar verloor in de 20e etappe de aansluiting met zijn rivalen en zag een podiumplaats uit zicht verdwijnen. López was daar zo teleurgesteld over dat hij in de slotfase van de etappe zijn fiets aan de kant zette en weigerde om verder te gaan.

“Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was”, betuigde López later spijt voor zijn actie. “Ik wil mij verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatoren van de Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is.”

López werd in 2018 derde in zowel de Giro als de Vuelta.