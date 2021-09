Darter Van Gerwen wint eerste titel in 2021

Darter Michael van Gerwen heeft de eerste editie van de Nordic Darts Masters op zijn naam geschreven. De 32-jarige Brabander was in Kopenhagen in de finale met 11-7 te sterk voor de Britse Fallon Sherrock.

Voor Van Gerwen was het zijn eerste titel in 2021. De drievoudige wereldkampioen veroverde zijn zestiende hoofdprijs in de World Series van proforganisatie PDC. Sherrock was de eerste vrouwelijke darter die op een zogenoemd tv-toernooi van de PDC de finale haalde.

Van Gerwen hield het niet droog na zijn eerste triomf in bijna 300 dagen. “Het is echt een heel zware periode voor mij geweest”, sprak hij geĆ«motioneerd. “Ik heb onder veel druk gestaan. Op deze overwinning heb ik heel lang gewacht. Dit betekent echt zeer veel voor mij.”