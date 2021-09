Dressuurruiters tweede bij landenwedstrijd in Aken

De Nederlandse dressuurruiters zijn in de landenwedstrijd van het CHIO Aken als tweede geëindigd achter Duitsland. Dinja van Liere, die vrijdag de Grand Prix had gewonnen, moest zondag in de kür alleen de Duitse Isabell Werth voor zich dulden. Van Liere kwam met de hengst Hermès tot een nieuw persoonlijk record van 86,740 procent.

De tweede plaats van Oranje in Aken volgt na een vijfde plaats op zowel de Olympische Spelen in Tokio als op het EK. “Dinja laat zien dat ze er echt bij hoort”, zeg bondscoach Alex van Silfhout. “Hermès is een paard met nog niet zo veel ervaring, maar ik weet dat het een paard met heel veel kwaliteit is. Hoe ze hier super ontspannen en simpel hun werk doen, dat belooft gewoon nog veel voor de toekomst.”

Van Liere verbeterde haar persoonlijk record in de kür met meer dan 4 procent. Alleen Werth scoorde met 88,335 procent hoger. “Ik ben gewoon verwend met de overwinning op de eerste dag, dan is de tweede plaats jammer”, zei Van Liere. “Moet ik Isabell toch nog voor laten. Dit was voor mij mijn derde kür in een Grand Prix en met Hermès pas de tweede. Zij heeft er al heel wat meer gereden. Ik ga gewoon verder oefenen. 86 procent is een mega dikke score.”