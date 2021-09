Dubbele beenbreuk Italiaanse wielrenner Rebellin

De Italiaanse wielerveteraan Davide Rebellin heeft een dubbele beenbreuk opgelopen. De 50-jarige Rebellin ging zaterdag onderuit in de Memorial Marco Pantani. Volgens zijn ploeg Work Service Cycling heeft de Italiaan zijn scheen- en kuitbeen gebroken. Rebellin ligt in het ziekenhuis.

De Italiaan maakt al sinds de jaren 90 deel uit van het profpeloton. Rebellin bouwde een flinke erelijst op, met name in eendagskoersen. Zo won hij drie keer de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián en in 2004 schreef hij zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Op de Olympische Spelen van Beijing 2008 pakte Rebellin zilver in de wegwedstrijd, maar hij moest die medaille inleveren nadat hij was betrapt op gebruik van de epo-variant cera.

De Italiaan keerde na een schorsing in 2011 terug in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. Rebellin rijdt nu al een aantal jaar op lager niveau voor continentale ploegen. Aan stoppen wil hij nog steeds niet denken.