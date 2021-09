Nederlandse tennissers verslaan Uruguay in Daviscup

De Nederlandse tennissers hebben zich dankzij een overwinning in het dubbelspel tegen Uruguay geplaatst voor de kwalificatieronde van de Daviscup. Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof versloegen Martín Cuevas en Ignacio Carou op overtuigende wijze: 6-2 6-1. Ze bezorgden Oranje het beslissende derde punt, nadat de ploeg van captain Paul Haarhuis zaterdag in Montevideo al de twee enkelpartijen had gewonnen. Het Nederlands team kan nu volgend jaar plaatsing voor de Daviscup Finals afdwingen.

De ontmoeting in het dubbelspel was geen moment spannend. Koolhof en Middelkoop waren in de met 6-2 gewonnen eerste set al veel te sterk voor de Uruguayanen Cuevas en Carou, die veel lager zijn geklasseerd op de wereldranglijst voor dubbels. In de tweede set stonden de Nederlanders maar een game af. Op het eerste matchpoint was het gelijk raak.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wonnen een dag eerder in het enkelspel ook al zonder setverlies. Van de Zandschulp, die onlangs verraste op de US Open door de kwartfinales te bereiken, gunde de onervaren tiener Francisco Llanes op de gravelbaan slechts drie games: 6-0 6-3. In de tweede partij kreeg Griekspoor aanzienlijk meer tegenstand van Martín Cuevas. De Nederlander liet zich echter niet verrassen: 6-4 7-6 (6).

Dankzij de overwinning op Uruguay heeft Nederland zich geplaatst voor de Daviscup Qualifiers, begin maart volgend jaar. De tegenstander wordt aan het einde van dit jaar bekend via een loting. De winnaars plaatsen zich vervolgens voor de finaleronde van eind 2022 met zestien deelnemers.

In een afsluitend enkelspel, dat er niet meer toe deed, won ook Robin Haase van zijn Uruguayaanse tegenstander. De Nederlandse nummer 224 van de wereldranglijst was met 6-3 6-2 te sterk voor Ignacio Carou, die 867e staat.