Tennisster Hogenkamp wint voor het eerst in twee jaar toernooi

Tennisster Richel Hogenkamp heeft voor het eerst in ruim twee jaar een ITF-toernooi gewonnen. De 29-jarige Hogenkamp versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg in drie sets Valeria Bhunu uit Zimbabwe (6-3 4-6 6-3).

Hogenkamp won in augustus 2019 in het Belgische Koksijde voor het laatst een ITF-toernooi. De drie jaar daarvoor wist ze ieder jaar twee van zulke toernooien winnend af te sluiten.

Volgens de Nederlandse tennisbond KNLTB stijgt Hogenkamp door haar toernooiwinst in Zuid-Afrika naar een plaats net buiten de top 200 van de wereldranglijst. Ze staat nu op de 289e plaats.