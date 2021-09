Zweedse golfer Broberg wint Dutch Open, Van Driel gedeeld vierde

De Zweedse golfer Kristoffer Broberg heeft het Dutch Open in Cromvoirt op zijn naam geschreven. De 35-jarige Scandinaviër had op de laatste dag op golfbaan Bernardus voldoende aan een rondje par (72 slagen) om zijn tweede titel op de Europese Tour veilig te stellen.

Broberg kwam uit op een totaal van 265 slagen. De Duitser Matthias Schmid eindigde op 3 slagen van de winnaar als tweede en de Spanjaard Alejandro Cañizares belandde met een score van 270 op de derde plaats.

Darius van Driel verzekerde zich van de gedeelde vierde plek in de eindstand. Met een slotronde van 69 slagen wist hij nog drie plaatsen te stijgen in het klassement. Met de Belg Thomas Detry sloot hij het toernooi in Brabant af met een score van 273 slagen. Voor Van Driel was het dit jaar zijn vijfde eindklassering in de top 10 van een evenement op de Europese Tour.