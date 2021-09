‘Beste wielrenner van Duitsland’ Schachmann fit voor WK

Duitsland kan Maximilian Schachmann inzetten in de wegrace bij de WK wielrennen in België. De 27-jarige renner is fit verklaard door de Duitse wielerbond. “Hij voelt zich weer top en al zijn testwaarden zijn heel goed”, zei bondscoach Jens Zemke, die Schachmann de “beste wielrenner van Duitsland” vindt.

Schachmann won dit jaar Parijs-Nice, eindigde als derde in de Amstel Gold Race en veroverde de Duitse titel op de weg. De renner van Bora-hansgrohe gaf onlangs in de Ronde van Spanje na twaalf etappes op omdat hij zich slecht voelde.

Zemke heeft Schachmann niet aangewezen als de kopman van de Duitse ploeg in de wegrace. Die rol is weggelegd voor Nils Politt. De wegrace bij de mannen, van Antwerpen naar Leuven, is zondag.