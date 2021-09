Marathon van Berlijn rekent op 25.000 deelnemers

De marathon van Berlijn verwacht komende zondag 25.000 deelnemers. Met dat aantal is het volgens de organisatie het grootste hardloopevenement sinds de uitbraak van de coronapandemie. Vorig jaar werd de marathon afgelast vanwege het virus.

“De tijd is rijp dat we als sportmetropool een boodschap naar de wereld sturen”, zegt wedstrijddirecteur Jürgen Lock. Hij denkt dat 90 procent van de deelnemers volledig gevaccineerd is of corona heeft gehad. De overige 10 procent moet een negatieve test laten zien om mee te kunnen lopen. Toeschouwers langs de kant van het parcours moeten een mondkapje dragen. “Alle lopers kunnen vrij rennen”, aldus Lock.

De marathon van Berlijn is een van de grootste stadsmarathons van de wereld en staat bekend om zijn snelle parcours. De Keniaan Eliud Kipchoge liep in 2018 het huidige wereldrecord van 2.01.39 over de afstand van 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad. Een jaar later finishte de Ethiopiër Kenenisa Bekele in 2.01.41 als eerste in Berlijn. De winnaar van de laatst gehouden editie is de meest prominente deelnemer in de wedstrijd van zondag.

De stadsmarathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) treffen momenteel ook voorbereidingen voor een evenement met duizenden deelnemers. De precieze aantallen zijn nog niet bekend.