Tennisser Federer zegt dat herstel voorspoedig verloopt

Tennisser Roger Federer zegt dat het herstel van zijn blessure aan een knie voorspoedig verloopt. De voormalige nummer 1 van de wereld, die niet meer speelde sinds de verloren kwartfinale op Wimbledon, weet echter nog niet wanneer hij terugkeert op de baan.

“Wat ik wel weet is dat het ergste achter de rug is”, aldus Federer. De 40-jarige Zwitser keerde dit jaar terug na twee operaties en ruim een jaar afwezigheid. Na dertien partijen kreeg hij weer last en bleek opnieuw dat een ingreep noodzakelijk was.

“Het gaat goed, maar ik doe het rustig aan”, zei Federer. “Het gaat stapje voor stapje. Er is duidelijk sprake van een vooruitgang. Ik voel me met de dag beter en verheug me op de tijd die komen gaat. Ik moet echter wel geduld hebben. Maar dat is geen probleem, dat kan ik opbrengen.”