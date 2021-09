Tennisser Van de Zandschulp zakt één plek op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp staat op de wereldranglijst één plek lager dan vorige week. De 25-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 63e plaats. Van de Zandschulp had vorige week een enorme sprong gemaakt op de mondiale ranking dankzij zijn prestaties op de US Open.

De tennisser bereikte in New York als qualifier de kwartfinales van het grandslamtoernooi. Op de wereldranglijst schoot Van de Zandschulp omhoog van de 117e naar de 62e plaats. Afgelopen week kwam hij voor het Daviscupteam in actie tegen Uruguay. Van de Zandschulp won de eerste enkelpartij in Montevideo, waarna Oranje uitliep naar een overtuigende zege van 4-0.

De enige Nederlander in de mondiale top 100 werd op de ranglijst gepasseerd door de Fransman Benjamin Bonzi, die een challengertoernooi won en daardoor klom naar de 61e plaats.

Bij de vrouwen staat Arantxa Rus op de 76e plaats.