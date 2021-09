Van Vleuten gunt ‘topatlete’ Van Dijk de wereldtitel

Zelf was ze tweemaal wereldkampioen tijdrijden en Annemiek van Vleuten kroonde zich deze zomer ook tot olympisch kampioen op de zware wielerdiscipline. Bij de WK in Brugge moest de Wageningse maandag genoegen nemen met de derde plek, achter Ellen van Dijk en de Zwitserse Marlen Reusser. “‘Ellen is de verdiende kampioen op dit parcours en ik ben heel blij voor haar”, zei Van Vleuten, zaterdag een van de favorieten voor winst in de wegrace.

Van Vleuten was de beste tijdrijdster van de wereld in 2017 en 2018, op lastigere parcoursen. Ze wist dat het voor haar moeilijk zou worden op het volkomen vlakke traject tussen Knokke-Heist en Brugge. “Ik had natuurlijk wel zelf gehoopt op een derde wereldtitel, maar Ellen is de verdiende kampioen. Ik reed zelf een heel goede tijdrit, trapte heel hoge wattages en ik viel ook nergens stil. Ik denk niet dat ik al zo vaak zo’n hoog vermogen heb gereden in mijn carrière. Als dat dan de derde plek oplevert, dan moet je daar mee leven. Dan moet ik aanvaarden dat er twee renners gewoon beter zijn.”

Een “topatlete”, noemde Van Vleuten haar landgenote, die in 2013 ook wereldkampioen tijdrijden was. “Ellen is super professioneel en bovendien een fijne collega. Je kan altijd op haar rekenen. Ik weet hoe hard ze werkt en ze verdient deze titel. Ze heeft de trui nu terug in haar bezit, na zo’n lange tijd zonder. Dat gaat haar enorm veel plezier opleveren en haar een ‘boost’ geven voor woensdag ook in de gemengde ploegentijdrit. Daar vaardigen we een sterk ploegje af. Dat wordt leuk, na afloop tenminste. Eerst wordt het enorm afzien.”