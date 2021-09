Kickbokser Verhoeven vergelijkt Overeem met oude auto

Kickbokser Rico Verhoeven kan bijna niet wachten totdat hij op 23 oktober in het Gelredome zijn wereldtitel mag verdedigen tegen Alistair Overeem. “Het is een beetje een gevecht tussen een nieuwe en oude auto”, zei hij op een persconferentie in Utrecht. “Maar een nieuwe auto is nu eenmaal frisser en sneller en heeft minder kilometers op de teller. Maar voor zijn leeftijd heeft Alistair een geweldige conditie.”

“Rico heeft gelijk”, reageerde Overeem. “Vechten is eigenlijk een sport voor jonge mannen. Ik ben ouder en voel het verschil met 20 jaar geleden. Maar ik hoop dat ik mijn ervaring kan meenemen. In de sportschool versla ik ze nog allemaal.”

Verhoeven tegen Overeem wordt een gevecht tussen de koning van het kickboksen van de laatste 8 jaar en de wereldkampioen van 2010. De 32-jarige Verhoeven verdedigt volgende maand voor de tiende keer zijn wereldtitel in de zwaarste gewichtsklasse van het kickboksen. De 41-jarige Overeem vocht de afgelopen 10 jaar in MMA (Mixed Martial Arts). Voordat hij overstapte veroverde hij als kickbokser in 2010 de wereldtitel tijdens de K1 in Japan.

“Ik had niet verwacht dat ik nog zou terugkeren als kickbokser”, erkende Overeem. “Maar ik moet er over een paar weken klaar voor zijn. Ik wil niet arrogant zijn. Rico is een geweldige atleet en vechter, maar ik denk dat ik een vrij gevecht altijd zou winnen. Maar we doen geen MMA. We gaan kickboksen met bepaalde regels. Onder mijn MMA-regels zou het minder spannend zijn.”

„Ik kijk uit naar ons gevecht”, vertelde Verhoeven. “Ik geniet van dit soort wedstrijden. Ik word graag uitgedaagd, zodat ik het uiterste van mezelf moet vragen. Ik heb zeker een goede kans. Maar we gaan het zien.”