Marathon Amsterdam gaat definitief door op 17 oktober

De marathon van Amsterdam kan definitief doorgaan op 17 oktober. Het stadsbestuur heeft toestemming gegeven om het hardloopevenement in de hoofdstad te organiseren, meldt organisator Le Champion.

Deelnemers kunnen meedoen zonder coronatoegangsbewijs en ook toeschouwers kunnen vrij aan de kant van het parcours gaan staan. Alleen bezoekers die op de tribunes van het Olympisch Stadion naar start en finish willen kijken, moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief getest op het coronavirus.

Wedstrijddirecteur René Wit is verheugd: “De laatste ontwikkelingen zijn ontzettend goed nieuws voor onze marathon. Na de afgelaste editie van vorig jaar en de onzekerheid van de afgelopen maanden zijn wij dolgelukkig dat we naar verwachting weer met vele hardlopers samen kunnen komen in onze prachtige hoofdstad.”

Door het loslaten van de 1,5 meterregel per 25 september is de grootste beperkende maatregel weggenomen en kan de 45e editie van de marathon van Amsterdam bijna in vol ornaat worden opgetuigd. “De voorbereidingen waren al in volle gang en op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma volgens de laatste richtlijnen definitief te maken”, zegt Wit. “Wij verwachten dat iedereen die is blijven doortrainen, met de kennis van nu zich alsnog zal inschrijven voor een startplek. Zonder twijfel wordt dit een onvergetelijke editie.”

In 2019 stonden er maar liefst 45.000 deelnemers uit 140 verschillende landen aan de start van de verschillende afstanden. Het aantal nationaliteiten zal bij de komende editie lager liggen, doordat veel landen nog steeds met reisbeperkingen te maken hebben. Hoeveel hardlopers precies aan de start zullen verschijnen, is nog niet duidelijk. Inschrijven kan nog tot en met 3 oktober.

De organisatie bracht eerder al wel naar buiten dat de marathon van Amsterdam ook weer geldt als Nederlands kampioenschap. Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar, die afgelopen zomer uitzending naar de olympische marathon in Japan misliepen, hebben hun deelname al toegezegd. Namen van de buitenlandse topatleten zijn nog niet bekend.