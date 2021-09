Wielrenner Van der Poel niet van start in GP Denain

De deelname van Mathieu van der Poel aan de wegrace komende zondag op de WK wielrennen in België betekent dat hij dinsdag niet de Grote Prijs Denain rijdt. De Nederlander heeft zich op de valreep afgemeld voor de Franse eendagskoers, die vanwege zijn kasseistroken bekend staat als de miniversie van de klassieker Parijs-Roubaix.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft de Belg Jasper Philipsen nu het rugnummer 1 gegeven, dat voorbehouden was aan Van der Poel. De regerend wereldkampioen veldrijden was in 2019 de laatste winnaar van de 200 kilometer lange GP Denain.

Van der Poel hakte maandag de knoop door en besloot mee te doen aan de wegwedstrijd op de WK. Hij was door een rugblessure, opgelopen door een val in de mountainbikerace op de Olympische Spelen, anderhalve maand uitgeschakeld. De Nederlander testte zich vorige week in drie koersen: de Antwerp Port Epic, de Primus Classic en de Gooikse Pijl. De GP Denain stond ook op zijn rittenschema, maar die heeft hij dus geschrapt.