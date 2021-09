Grand Prix van Monaco vanaf 2022 zonder vrije vrijdag

De Grand Prix van Monaco voor Formule 1-wagens zal met ingang van komend jaar dezelfde opzet krijgen als alle andere races in de koningsklasse van de autosport. Dat betekent dat de vrije vrijdag in het prinsdom wordt geschrapt. “Ook in Monaco wordt het vanaf 2022 drie dagen achter elkaar racen in het weekeinde”, zei F1-baas Stefano Domenicali.

Het Formule 1-circus begon traditiegetrouw in Monaco altijd al op donderdag met vrije trainingen, na een persdag op woensdag. Na de eerste vrije oefensessies volgden dan tal van feesten en partijen voor officials, sponsors en andere gasten, onder meer op de exclusieve jachten in de prestigieuze haven. Mede door al dat feestgedruis kwam voor de vele bezoekers de rustdag op vrijdag wel goed uit.

Ook de lokale middenstand profiteerde extra, aangezien de meeste teams met al hun begeleiding door de vroege opstart van het raceprogramma eerder dan bij andere grands prix in Monaco neerstreken. Vanaf 2022 vindt echter ook op het befaamde stratencircuit in mei dus een driedaagse plaats in het weekeinde. Op donderdag zullen in Monaco voortaan nog wel races uit het bijprogramma van de Formule 1 worden gehouden.

Deze aanpassing voor Monaco is waarschijnlijk een gevolg van de toevoeging van een F1-race in mei in Miami. Daarmee zou het aantal grands prix in 2022 op het recordaantal van 23 wedstrijden komen. De definitieve kalender voor komend jaar wordt waarschijnlijk half oktober bekendgemaakt.