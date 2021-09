Nederland grijpt naast goud op gemengde tijdrit WK wielrennen

Nederland heeft bij de WK wielrennen in België naast het goud gegrepen op de gemengde ploegentijdrit. De titelverdediger werd geklopt door Duitsland, dat over 44,5 kilometer 12,79 seconden sneller was. Het brons was voor de Italiaanse ploeg.

Voor Nederland kwamen Jos van Emden, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus in actie. Eerst reden de mannen van Knokke-Heist naar Brugge over 22,5 kilometer, daarna volgde voor de vrouwen een omloop van 22 kilometer.

Voor Tony Martin was het een gedroomd afscheid van de wielersport. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden heeft zijn nog een jaar lopende contract bij Jumbo-Visma laten ontbinden. Martin (36) verklaarde het huidige wielrennen te gevaarlijk te vinden.”Dit is het mooist denkbare afscheid”, sprak hij na de winst die vooral te danken was aan het optreden van de Duitse vrouwen. Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger maakten de achterstand van 19 seconden, die Martin, Nikias Arndt en Maximilian Walscheid in de eerste 22,5 kilometer hadden opgelopen op Italië, ruimschoots goed.

Nederland was bij de wissel zevende op 42 seconden van Italië, maar met Van Dijk en Van Vleuten bracht de ploeg de nummers 1 en 3 van de individuele tijdrit in. De achtervolging slaagde deels. De Oranje-vrouwen passeerden vijf landen, maar Duitsland bleek te sterk.

“Geweldig om dit te mogen meemaken en Tony zo’n afscheid te kunnen geven. Het was onze extra motivatie vandaag”, vertelde Brennauer. Martin beloofde er nog een mooi feestje van te maken in Brugge. “Ik bedank mijn teamgenoten hiervoor, met name de vrouwen die vandaag het verschil hebben gemaakt. Nu is het tijd om te feesten. Daarna ga ik op vakantie met mijn gezin. Verder heb ik nog geen plannen. De beslissing om te stoppen is nog vers.”

Martin werd wereldkampioen tijdrijden in 2011, 2012, 2013 en 2016. De afgelopen drie jaar reed hij voor Jumbo-Visma. In 2019 was hij er ook bij toen de gemengde ploegentijdrit voor het eerst op het programma stond. In Yorkshire was Nederland toen over een korter parcours 23 seconden sneller dan het Duitse team. Vorig jaar was in een vanwege corona verkort programma geen plaats voor het onderdeel op de WK.