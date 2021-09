Olympische vlam Beijing achter gesloten deuren aangestoken

De olympische vlam wordt ook voor de Winterspelen van 2022 in Beijing achter gesloten deuren aangestoken in de plaats Olympia. Het Grieks Olympisch Comité heeft dat besloten om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. “De ceremonie wordt gehouden met strikte protocollen”, aldus de Grieken.

De vlam van de Olympische en Paralympische Winterspelen van Beijing wordt op 18 oktober tijdens een traditionele ceremonie in Olympia aangestoken en op 19 oktober in een stadion in Athene aan de Chinese organisatoren overhandigd.

Ook het olympische vuur van Tokio 2020 werd vanwege de pandemie zonder toeschouwers aangestoken in Olympia.