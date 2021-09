Formule 1-coureur Verstappen: Hamilton kent mij niet goed

Max Verstappen heeft wat sarcastisch gereageerd op opmerkingen van zijn concurrent Lewis Hamilton, als zou hij de druk die de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 met zich meebrengt niet aankunnen. “Natuurlijk”, zei de Nederlander. “Ik ben vreselijk nerveus en slaap nauwelijks. Ik haat het om te vechten om de wereldtitel.”

Hij wilde met de woorden benadrukken dat Hamilton er weinig van begrijpt. “Hij kent me niet”, zei de coureur van Red Bull over zijn rivaal van Mercedes. “Dat laten deze opmerkingen wel zien. Maar het is niet zo vreemd, want ik ken hem ook niet echt. Het is belangrijk dat ik me op mezelf concentreer en doe wat ik moet doen. Ik heb er plezier in om te knokken in de frontlinie. Ik hoop dat dat zo blijft.”

Bij de naderde race van Sotsji heeft Hamilton in de tweestrijd wel een voordeel. Verstappen wordt bij de start drie plaatsen teruggezet, als straf voor zijn crash met Hamilton in de vorige race op Monza. “Het is niet ideaal, dat is zeker, maar er is ook nog niets verloren”, meldde Verstappen. “Bovendien komen er nog veel wedstrijden en is het verschil tussen ons klein.”

Mercedes is sinds 2014 ongeslagen in de ‘olympische stad’ Sotsji. Hamilton won vier keer en liet de andere drie overwinningen aan zijn teamgenoten Nico Rosberg (2016) en Valtteri Bottas (2017 en 2020).