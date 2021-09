Formule 1-race op nieuw circuit in Miami gehouden op 8 mei 2022

De organisatoren van de Formule 1-race in het Amerikaanse Miami hebben bevestigd dat de race op zondag 8 mei 2022 wordt gehouden. Het raceweekend begint die vrijdag ervoor met twee vrije trainingen, gevolgd door nog een vrije training en de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.

Voor het eerst is het nieuw aangelegde circuit het toneel van een F1-Grand Prix. De Miami International Autodrome ligt in een gebied waar ook een American football- en tennisstadion gebouwd zijn. De baan is 5,4 kilometer lang en telt 19 bochten.

“We hebben hard gewerkt om een circuit te creĆ«ren voor geweldige races. Er is enorm veel enthousiasme voor dit evenement, en we zijn blij dat we de datum kunnen bekendmaken, zodat mensen kunnen beginnen met plannen,” zei Tom Garfinkel namens de organisatie, die een contract voor 10 jaar heeft afgesloten met de overkoepelende F1-organisatie.