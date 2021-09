Formule 1-team Haas gaat in 2022 door met Schumacher en Mazepin

De Duitse coureur Mick Schumacher en Nikita Mazepin uit Rusland besturen ook volgend jaar de bolides van het Formule 1-team Haas. De Amerikaanse renstal bevestigde voorafgaand aan de Grote Prijs van Rusland in Sotsji dat de twee ‘rookies’ hun tweede jaar in de Formule 1 in gaan. Haas heeft als enige renstal dit seizoen nog geen punt gepakt.

Schumacher en Mazepin (beiden 22 jaar) maakten eind vorig jaar promotie van de Formule 2 naar de Formule 1. De Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, deed dat als kampioen van de Formule 2.

Het beste resultaat van Schumacher in de Formule 1 is de twaalfde plaats, Mazepin heeft de veertiende plek als beste klassering staan. De Rus viel in drie van de laatste vier grands prix uit. Mazepin lijkt zijn plek in de Formule 1 vooral te danken te hebben aan het bedrijf Uralkali, dat begin dit jaar hoofdsponsor werd van Haas. Zijn vader is een van de eigenaren van de grote Russische kunstmestproducent. De bolides van Haas dragen dit seizoen de kleuren van de Russische vlag (wit, blauw en rood).