Hamilton laconiek over kritiek van Red Bull-kopstuk Marko

Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft laconiek gereageerd op de kritiek op zijn trip naar New York, vlak na zijn botsing met Max Verstappen van bijna twee weken geleden op het circuit van Monza. Adviseur Helmut Marko van concurrent Red Bull zei voor de Grand Prix van Rusland, die zondag wordt verreden, dat Hamilton niet naar New York zou zijn gegaan “als hij echt ernstige nekpijn of problemen had”.

De Britse Mercedes-coureur reageerde donderdag in Sotsji op de uitlatingen van Marko. “Ik begrijp niet echt waar deze mensen het over hebben.” De Brit klaagde over pijn in zijn nek en hoofd onmiddellijk na de aanrijding met de Red Bull van Verstappen. De bolide van de Nederlander landde bovenop de Mercedes van Hamilton en toucheerde daarbij met een achterwiel diens hoofd.

“Het is niet zo dat ik zei dat ik dood zou gaan,” aldus Hamilton, die waarschijnlijk aan ernstig letsel ontsnapte dankzij de halo bovenop de cockpit, die de bolide van Verstappen opving. “Het hele voorval was zeker niet levensbedreigend”, had Marko onlangs al gezegd.

Na de Grand Prix van Monza was Hamilton naar New York gereisd om een society-evenement (het Met Gala) bij te wonen. De dag na de race had hij zich naar eigen zeggen opnieuw laten controleren en op de vlucht naar de VS had Hamilton ook oefeningen gedaan met zijn fysiotherapeute Angela Cullen.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat titelverdediger Hamilton en Verstappen, de huidige leider in de WK-stand, op de baan met elkaar in botsing kwamen. Op Silverstone was Verstappen na een aanrijding met Hamilton met hoge snelheid in de bandenstapel geknald. De Nederlander moest zich na de harde crash laten nakijken in het ziekenhuis.

Hamilton werd op Silverstone door de raceleiding schuldig bevonden aan het incident en kreeg een tijdstraf, maar won desondanks de race. Verstappen werd verantwoordelijk gehouden voor het incident op Monza en kreeg voor de GP van Rusland een gridstraf van drie plaatsen.