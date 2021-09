Räikkönen keert na coronabesmetting nuchter terug in Formule 1

De Finse coureur Kimi Räikkönen keert in Rusland na twee gemiste grands prix terug in de Formule 1. De 41-jarige Fin ontbrak in de Dutch GP en de Grote Prijs van Italië, omdat hij op Zandvoort positief werd getest op het coronavirus. Räikkönen blijft, zoals bekend van de coureur die de bijnaam ‘The Iceman’ heeft, nuchter onder zijn terugkeer op het circuit.

“Ik ben blij dat ik na twee gemiste races weer in de auto kan stappen. Ik denk dat het niet anders voelt dat ik nu terug ben. Ik wil gewoon doorgaan met het uitvoeren van mijn werk en een goede race rijden”, zegt Räikkönen in een verklaring van zijn renstal Alfa Romeo.

“Natuurlijk wil niemand positief testen, maar het is gebeurd en we moesten ons aan de regels houden”, zegt de wereldkampioen van 2007, die werd vervangen door de Pool Robert Kubica. “Nu ligt mijn focus op Sotsji. Het team heeft de afgelopen races wat potentie getoond, nu moeten we dat omzetten in een goed resultaat.” De Italiaanse coureur Antonio Giovinazzi startte zowel op Zandvoort als op Monza vanaf de zevende plek, maar slaagde er niet in Alfa Romeo WK-punten te bezorgen.

Räikkönen is bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1. Zijn landgenoot Valtteri Bottas (nu Mercedes) volgt hem op bij Alfa Romeo. De Grote Prijs van Rusland begint vrijdag met twee vrije trainingen, de race gaat zondag om 14.00 uur van start.