Conditie nog vraagteken voor Van der Poel bij WK wielrennen

De rug en de conditie, het zijn de onzekere factoren waarmee Mathieu van der Poel zondag aan de start staat bij de WK wielrennen over Belgische wegen. “Het is de combinatie. Maar de rug heeft me in de wedstrijden die ik heb gereden niet echt belemmerd. De conditie is voor mij een groter vraagteken”, vertelde de kopman van de Nederlandse ploeg vrijdag. Van der Poel viel in de olympische mountainbikerace in Japan hard op zijn rug en keerde pas op 12 september terug in koers.

Zondag geldt hij misschien door de omstandigheden meer als outsider dan als favoriet op het parcours over tal van hellingen rond Leuven. “Ik ben blij dat ik erbij ben. Ik heb er alles aan gedaan om hier te kunnen starten. Ik voel me vrij oké. De voorbereiding was niet ideaal, maar ik sta niet aan de start als ik niet geloof dat ik een rol kan spelen.”

Van der Poel (26) baalde met name van het missen van het WK mountainbike eind augustus, maar is blij dat hij zijn wegseizoen kan afsluiten met de WK op de weg en volgende week Parijs-Roubaix. “Ik zal wel iets verstandiger om moeten gaan met mijn krachten en niet zo maar aanvallen als ik er zin in heb.”

Van der Poel reed na de Spelen drie koersen waarvan hij er een won: de Antwerp Port Epic. Maandag werd zijn WK-deelname definitief. Hij had er ook niet aan moeten denken de titelstrijd in België te moeten missen. “Dit is een uniek WK, België is een echt koersland en ik ken de wegen hier natuurlijk goed. En het is natuurlijk een godsgeschenk dat we van de meeste restricties rond corona af zijn. Het wordt eigenlijk de eerste keer dat we weer door een geluidsmuur van publiek heenrijden.”

Maar hoe de vorm is, dat zal moeten blijken als na de aanloop vanuit Antwerpen wordt begonnen aan de lokale ronden in Leuven en op het zogenoemde Flandriencircuit ten zuiden van de finishplaats. “Ik zal wel in orde zijn maar op mijn best ben ik niet.”

Van der Poel verwacht een uitputtingsslag. Niemand wil met de Belgische topfavoriet Wout van Aert naar de finish rijden. “Met name de Italianen en de Denen zullen de koers hard willen maken. En de Belgen hebben outsiders om mee te springen als het moet. Ze zullen niet tactisch in de verdrukking willen komen. En ja, ik denk dat ze ook wel rekening houden met mij. Maar Wout is topfavoriet, op basis van hoe hij de laatste weken rijdt en met dit parcours. Ja, ook voor mij is het een perfect parcours zoals voor meer typische klassiekerrenners. Wie weet moeten we weer een paar jaar wachten voordat we zo’n kans krijgen.”